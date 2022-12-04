Как Европа готовится к зимней волне беженцев — Finance.ua

Как Европа готовится к зимней волне беженцев Сегодня 08:47 — Мир

Как Европа готовится к зимней волне беженцев, Фото: gettyimages.com

Евросоюз готовится ко всем сценариям с украинскими беженцами зимой. Впрочем, аналитики предполагают, что уровень поддержки может уменьшиться по мере роста инфляции.

Как Европа готовится принимать новую волну беженцев из Украины, рассказывает Al Jazeera

ЕС увеличивает мощности приема беженцев

«Украинский народ из-за варварской террористической атаки на гражданскую инфраструктуру страны может встретить эту зиму без электричества, а во многих местах и без водопровода», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС будет продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поразить россию там, где ей больно, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной», — отметила она.

С начала войны более 11 миллионов украинцев въехали в Европейский Союз, который быстро предложил убежище посредством своей временной схемы защиты. Согласно директиве украинцы могут пользоваться медицинскими услугами и жильем, а также свободно работать в ЕС до 2024 года.

По словам спикера Комиссии ЕС по вопросам внутренних дел Анитты Хиппер, Европа готова к любому сценарию.

«Через платформу солидарности блока Еврокомиссия постоянно обсуждает план на случай чрезвычайных ситуаций с государствами-членами и ассоциированными странами Шенгенского соглашения. Мы уже достигли значительного прогресса в увеличении пропускной способности и обеспечении того, чтобы пункты приема были хорошо оборудованы на зиму», — сказала она.

К расселению людей будут привлекать частные организации

Украинские беженцы по прибытии в Европу столкнулись с административными проблемами. В некоторых странах директива ЕС о временной защите предусматривает наличие адреса при подаче документов, как в Бельгии. В последнее время все большему числу людей трудно найти жилье в принимающих семьях, что препятствует им воспользоваться временной защитой.

Анитта Хиппер отмечает, что еще в июле Еврокомиссия запустила инициативу «Безопасные дома», чтобы помочь странам ЕС обеспечить жилье для украинцев.

«Хотя мы еще не видели огромного количества людей, прибывающих из Украины с началом зимы, мы продолжаем координацию с частными и международными организациями, чтобы обеспечить возможность каждому воспользоваться жильем и быстро оформить документы на временную защиту», — пояснила она.

Какие еще шаги готовит ЕС для новых беженцев

Согласно последнему отчету Управления ООН по делам беженцев, в программе временной защиты ЕС зарегистрировались 4,8 миллиона беженцев из Украины. Наибольшее количество приютила Польша.

ЕС также выделил 523 миллиона евро гуманитарной помощи Украине и пообещал в дальнейшем поддерживать соседние с Украиной страны: Чехию, Молдову, Польшу и Словакию.

Сильная поддержка Украины и соседних стран, скорее всего, будет означать, что меньше людей поедут дальше на запад — во Францию или Германию.

«Так что здесь тоже есть немного своего интереса. Но в общем, когда речь идет об украинских беженцах, есть общеевропейская поддержка», — отметил директор Центра смешанной миграции в Женеве Брем Фроус.

25 ноября министры внутренних дел ЕС обсуждали в Брюсселе вопросы миграции вдоль всех миграционных маршрутов, в том числе из Украины.

«Что бы ни собиралась россия делать с миграцией, мы ответим полной поддержкой украинцев и людей других национальностей, которые пострадали от действий путина», — сказала спикер Комиссии ЕС по вопросам внутренних дел.

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