Как эффективно сэкономить на оплате за коммуналку до 50% — Finance.ua
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Как эффективно сэкономить на оплате за коммуналку до 50%

Личные финансы
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Как эффективно сэкономить на оплате за коммуналку до 50%
Как эффективно сэкономить на оплате за коммуналку до 50%
В Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.
Об эффективных методах экономии рассказали эксперты.
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Чтобы экономить на электрической энергии, нужно установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф. Это позволит за потребленную ночью энергию платить до 50% меньше.
Дифференцированные счетчики позволяют вести учет потребленной электроэнергии отдельно по каждому периоду времени (зоне суток). Такие приборы считают ток не только по количеству потребленных кВт-часов, а умеют запоминать, сколько ресурса за сутки было потреблено.
По словам энергетиков, учет по зонам выгоден, если большинство электроприборов использовать в ночное время.
Двухзонный счетчик делит на два периода потребление электроэнергии: с 7.00 до 23.00 часов — по полному тарифу, с 23.00 до 7.00 часов — со скидкой. Применяется коэффициент 0,5 к тарифу, поэтому можно платить на 50% меньше.
Трехзонный счетчик делит потребление на три периода: с 8 до 11 и с 20 до 22, электричество стоит на 50% дороже обычного тарифа. Ночью, с 23 часов до 7 часов утра, потребитель может получать 60% скидки от тарифа (коэффициент 0,4). Остальное время — с 7 до 8, с 11 до 20, с 22 до 23 часов — полный тариф.

Как платить меньше за воду

Меньше платить за водоснабжение можно только путем экономии. Поэтому следует взять за правило несколько советов от коммунальщиков. А именно:
  1. Вовремя выключать воду, когда не требуется. В частности, во время утренних процедур.
  2. Пользоваться исправной сантехникой. По словам специалистов, из-за протекающих крана или трубы только за одни сутки можно потерять 20 — 200 литров воды.
  3. Заменить сливной бачок унитаза на устройство с обычным и экономичным режимом слива. Как утверждают коммунальщики, это будет экономить до 20 литров в день.
  4. Принимать душ вместо ванной.
  5. При мытье посуды можно набрать в раковину воду и закрыть пробкой, а ополаскивать тарелки и чашки можно в другой емкости с чистой водой.

Как меньше платить за газ

Потребители Нафтогаза могут также экономить, но в то же время снизить суммы в коммунальных платежках за природный газ можно, получив скидку. Для этого нужно своевременно оплачивать счет за голубое топливо — до 15 числа. В таком случае скидку автоматически прибавят в следующем расчетном месяце.
Важно то, что скидка предоставляется при расчете онлайн с помощью сервиса Нафтогаза.
Осуществить оплату за потребленный газ можно:
  • в личном кабинете my.gas.ua;
  • чат-боте GASUA в Viber и Telegram.
Размер скидки для клиентов Нафтогаза составляет 1%, однако она особенно актуальна для тех, кто потребляет большие объемы газа и получает немалые суммы для оплаты в коммунальных платежках.
По материалам:
Novyny.live
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