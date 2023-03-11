Как долго «живут» современные дизельные автомобили — Finance.ua

Как долго «живут» современные дизельные автомобили Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

При выборе дизельного автомобиля немаловажную роль играет ресурс двигателя. От чего он зависит.

Дизельные моторы служат дольше их бензиновых аналогов, что объясняется отличиями в конструкции. Между собой дизели тоже различаются, например, наличием или отсутствием турбины.

Турбина увеличивает мощность и снижает расход горючего, однако ускоряет износ агрегата. Так, моторы без наддува могут проехать 500 000 км, когда турбированный мотор потребует ремонта уже через 250 000 км.

Есть мнение, что дизели служат в несколько раз дольше бензиновых агрегатов. Это не совсем верно. Так, средний срок жизни дизельного двигателя составляет 300 000 км, а бензинового — 200 000 км.

На срок жизни оказывает влияние качество топлива. Некачественный дизель заметно ускоряет износ агрегата, поэтому для заправки следует выбирать только крупные сети АЗС.

Также важна температура работы дизельного двигателя. Если есть проблемы с системой охлаждения, нагрузка на агрегат увеличивается и сокращается срок его жизни.

Нельзя не отметить большое преимущество дизельных агрегатов. Так, они могут достичь пиковой мощности на более низких оборотах по сравнению с бензиновыми агрегатами. По этой же причине не рекомендуется разгоняться до высоких скоростей, поскольку тогда есть риск повредить двигатель. Также следует избегать пробок.

Кроме того, дизельные двигатели важно хорошо обслуживать. Масло нужно менять чаще, чем в бензиновом агрегате. Следует учитывать, что ремонт двигателя на дизеле обходится дороже.

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uamotors По материалам:

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