Как доехать из Словакии в Украину: удобные маршруты и транспорт — Finance.ua

Как доехать из Словакии в Украину: удобные маршруты и транспорт Сегодня 17:13 — Личные финансы

Даже несмотря на введенное военное положение, границы Украины открыты, в том числе и для иностранцев. По официальной информации, предоставленной Государственной пограничной службой по запросу Visit Ukraine, за 2023 год в Украину въехало более 2,4 миллиона иностранцев, среди которых 58 317 лиц были гражданами Словакии.

Планируя путешествие в Украину, главное — соблюдать миграционное законодательство и более внимательно отнестись к планированию маршрута путешествия, ведь воздушное пространство в Украине закрыто.

Сейчас въехать в Украину можно исключительно на наземном транспорте — поездом, автобусом или на собственном автомобиле. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

● Поезд

Украина и Словакия постоянно расширяют свое железнодорожное сообщение. В настоящее время между государствами курсирует 2 рейса:

1. Рейс номер 962, Кошице — Чоп — Мукачево, отправление из Кошице в 11:46, остановка в Чопе — 15:32, прибытие на конечную станцию ​​Мукачево — 16:35.

Из Братиславы на этот поезд можно приехать на одном из следующих рейсов:

— EX601, Братислава (05:27) ➔ Кошице (10:53) — через Жилину, Попрад-Татры.

— IC521, Братислава (06:22) ➔ Кошице (11:40) — через Жилину, Попрад-Татры

2. Рейс номер 960, Кошице — Чоп — Мукачево, отправление из Кошице в 08:46, прибытие в Чоп — 12:40, конечная станция Мукачево — 14:00.

На этот рейс удобно приехать на одном из следующих поездов:

— R615, Братислава (22:57) ➔ Кошице (04:41) — через Жилину, Попрад-Татры.

— EN443, Прага (22:13) ➔ Кошице (08:33).

— EN627, Братислава (20:27) ➔ Кошице (08:33).

Стоимость билета от 9 евро.

В Чопе пассажиры могут пересесть на поезда в другие города Украины: Киев, Харьков и т. д.

Стоит ли ехать поездом из Словакии в Украину?

Преимущества путешествия по железной дороге из Словакии в Украину:

1. Самый быстрый способ пересечь границу — прохождение словацких и украинских таможен занимает около 2 часов.

2. Комфорт — благодаря удобному месту пассажир во время путешествия сможет отдохнуть.

К недостаткам можно отнести возможные задержки, поэтому если Ваш маршрут имеет пересадки, лучше, чтобы они были дольше 1 часа.

Где купить билеты на поезд из Словакии в Украину?

Билеты попадают в продажу в 08:00 за 20 дней до рейса. За 1−2 дня до отправки на сайте появляются возвращенные билеты.

Обратите внимание, что на некоторые из рейсов для покупки билетов у вас будет 2−4 минуты, потому что их очень быстро раскупают.

● Автобус

Рынок автобусных перевозок представлен большим количеством компаний, от опытных перевозчиков с большим автопарком до новичков отрасли.

В Словакии автобусы в Украину отправляются из Кошице, Пряшева, Попрада, Жилины, Трнавы и направляются в большинство украинских областей (Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Закарпатская, Харьковская).

Выбирая перевозчика, обязательно тщательно изучите условия перевозки багажа, доступный сервис, предлагаемый перевозчиком (туалет, возможности зарядить телефон, WiFi, бесплатные напитки и др.). Также прочтите отзывы пассажиров, а еще лучше — спросите у знакомых, которые уже пользовались услугами перевозчиков.

Стоимость — билет на прямой рейс от перевозчика Flixbus по маршруту Братислава-Киев стоит от 2300 гривен (55 евро), время в пути — около 26 часов.

Из Ужгорода в Братиславу автобусами можно добраться за 1200−1700 грн (30−40 евро). Время в пути — 9−14 часов.

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