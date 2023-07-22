Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий — Finance.ua

Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий Сегодня 17:37 — Личные финансы

Как доехать бесплатно, если опоздали на поезд в Перемышле: алгоритм действий

Поезда из Украины в Польшу нередко приходят на польские станции с опозданием. Пассажиры также могут задержаться на паспортном контроле.

Что делать украинцам, если они не успели на польский поезд в Перемышле, рассказывает редактор польского издания Inpoland.net.pl Александр Мартынюк со ссылкой на avianews.com

Время задержки поезда в пути из Украины в Польшу может составлять и 2 часа. А пограничный контроль для последних вагонов поезда из Украины в Перемышле может занять часы.

Пассажирам, не успевающим в таких случаях пересесть на польский поезд, не нужно покупать новый билет.

Пассажирам следует обратиться в кассу вокзала в Перемышле для бесплатного переоформления билета. Алгоритм действий таков:

сообщить кассиру об опоздании на пересадку из-за задержки поезда или долгом прохождении контроля в Перемышле;

предъявить билет «Укрзализныци» и билет на польский поезд, можно показать электронную версию;

в кассе получить справку, которая позволит ехать следующим польским поездом;

кондуктору в вагоне показать и справку, и билет на поезд, на который не успели.

Можно уехать одним из ближайших поездов, даже если все места заняты. Польские железные дороги PKP разрешают перевозку пассажиров без места. Это означает, что можно расположиться в коридоре стоя или занять временно свободное место.

Также пассажиру в кассе могут предложить подождать и уехать на поезде, где гарантированно есть места.

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