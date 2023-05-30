Как диверсифицировать и сбалансировать инвестиционный портфель: Invest Talk Summit — Finance.ua

Как диверсифицировать и сбалансировать инвестиционный портфель: Invest Talk Summit Сегодня 09:00 — Личные финансы

Чтобы создать качественный инвестиционный портфель, для начала нужно понимать, что происходит в отечественной экономике, какие тренды и какие риски нужно анализировать.

Во время Invest Talk Summit лектор Биржевого Университета Богдан Сидоренко подробно рассказал, что нужно делать, чтобы сложить сбалансированный и диверсифицированный портфель. Finance.ua кратко излагает выступление эксперта. Полная версия доступна в записи Invest Talk Summit, которую можно приобрести по ссылке

Какие есть риски

Первое, на что нужно обратить внимание — торговый баланс Украины, который сейчас отрицательный. На послевоенный период для украинцев будут важны экспортоориентированные предприятия.

Вторая проблема — демографическая, молодое поколение выехало.

«Самое главное в каждой стране — это люди, более дорогого ресурса нет. У вас может быть нефть, золото, но если нет людей, нормально продвигающих экономику — это проблема. Мы должны создавать государство, которое будет развиваться и которое будет интересно другим людям», — объяснил Сидоренко.

Еще один риск — государственный долг, вокруг которого будет много спекуляций.

Структурный портфель

«Если человек инвестирует в прогресс, рано или поздно он заработает деньги. Но нужно следовать двум моментам: время и диверсификация», — убежден Богдан Сидоренко.

По словам эксперта, по структуре портфель должен быть:

Ядро (45% портфеля) — это основные инвестиции, которые должны постоянно давать доход. Это могут быть:

облигации не ниже уровня B;

индексные ETF;

секторальные ETF;

ETF драгоценных металлов.

Долгосрочные займы (25% портфеля). К примеру:

акции крупнейших, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов (Blue chips);

быстроразвивающиеся компании;

циклические компании.

«Если у вас есть качественный диверсифицированный по разным секторам и странам портфель, вы всегда можете решать свои вопросы. Это ключевое. У нас сейчас проблемы в стране, а я и мои клиенты могут зарабатывать на международных рынках. Диверсификация позволяет не сбавлять свою покупательскую способность. Кроме того, это дает финансовую независимость», — отметил Сидоренко.

Что нужно для инвестирования

По словам эксперта, для инвестирования необходимы:

правильная система инвестирования;

умение ребалансировать активы;

разобраться, какая информация полезна для использования в портфеле;

понимать, как использовать монетарную политику;

знать, какие активы в приоритете при разных фазах экономики;

уметь использовать технический анализ.

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