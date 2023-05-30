Как диверсифицировать и сбалансировать инвестиционный портфель: Invest Talk Summit — Finance.ua
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Как диверсифицировать и сбалансировать инвестиционный портфель: Invest Talk Summit

Личные финансы
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Чтобы создать качественный инвестиционный портфель, для начала нужно понимать, что происходит в отечественной экономике, какие тренды и какие риски нужно анализировать.
Во время Invest Talk Summit лектор Биржевого Университета Богдан Сидоренко подробно рассказал, что нужно делать, чтобы сложить сбалансированный и диверсифицированный портфель. Finance.ua кратко излагает выступление эксперта. Полная версия доступна в записи Invest Talk Summit, которую можно приобрести по ссылке.

Какие есть риски

Первое, на что нужно обратить внимание — торговый баланс Украины, который сейчас отрицательный. На послевоенный период для украинцев будут важны экспортоориентированные предприятия.
Вторая проблема — демографическая, молодое поколение выехало.
«Самое главное в каждой стране — это люди, более дорогого ресурса нет. У вас может быть нефть, золото, но если нет людей, нормально продвигающих экономику — это проблема. Мы должны создавать государство, которое будет развиваться и которое будет интересно другим людям», — объяснил Сидоренко.
Еще один риск — государственный долг, вокруг которого будет много спекуляций.

Структурный портфель

«Если человек инвестирует в прогресс, рано или поздно он заработает деньги. Но нужно следовать двум моментам: время и диверсификация», — убежден Богдан Сидоренко.
По словам эксперта, по структуре портфель должен быть:
Как диверсифицировать и сбалансировать инвестиционный портфель: Invest Talk Summit
Ядро (45% портфеля) — это основные инвестиции, которые должны постоянно давать доход. Это могут быть:
  • облигации не ниже уровня B;
  • индексные ETF;
  • секторальные ETF;
  • ETF драгоценных металлов.
Долгосрочные займы (25% портфеля). К примеру:
  • акции крупнейших, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов (Blue chips);
  • быстроразвивающиеся компании;
  • циклические компании.
«Если у вас есть качественный диверсифицированный по разным секторам и странам портфель, вы всегда можете решать свои вопросы. Это ключевое. У нас сейчас проблемы в стране, а я и мои клиенты могут зарабатывать на международных рынках. Диверсификация позволяет не сбавлять свою покупательскую способность. Кроме того, это дает финансовую независимость», — отметил Сидоренко.

Что нужно для инвестирования

По словам эксперта, для инвестирования необходимы:
  • правильная система инвестирования;
  • умение ребалансировать активы;
  • разобраться, какая информация полезна для использования в портфеле;
  • понимать, как использовать монетарную политику;
  • знать, какие активы в приоритете при разных фазах экономики;
  • уметь использовать технический анализ.
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По материалам:
Finance.ua
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