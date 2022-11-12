Как действовать военнослужащему, если требуют погасить кредит — Finance.ua

Как действовать военнослужащему, если требуют погасить кредит
Согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», финансовым учреждениям на время военного положения и 6 месяцев после его окончания запрещено взимать задолженность с военнослужащих и беспокоить их родственников.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Этот запрет касается не только банковских учреждений, но и всех кредитных организаций, в том числе МФО, ломбардов, кредитных союзов, лизинговых компаний и других юридических лиц и физических лиц, оказывающих финансовые услуги.
Военнослужащие имеют право на освобождение от уплаты:
- процентов за пользование кредитом;
- штрафов, пени, страховых выплат.
Как действовать военнослужащему, если требуют погасить кредит
Предоставить банку или другой кредитной организации документы, подтверждающие, что он имеет право на льготы, то есть имеет принадлежность к защищенной категории.
Документы, подтверждающие принадлежность к категории защищенных лиц:
- военный билет со служебными отметками в соответствующих разделах (кроме раздела «Оружие»);
- удостоверение участника боевых действий;
- справка о прохождении воинской службы по контракту, которую можно получить непосредственно в воинской части (форма 5);
- для резервистов — выписка из приказа или справка о причислении к воинской части, оба документа можно получить в своей воинской части;
- удостоверение инвалида войны;
- для членов семей погибших или умерших военнослужащих — удостоверение члена семьи погибшего;
- для лиц, находящихся в плену, лиц с которыми потеряна связь, лиц, пропавших без вести, для членов семей пропавших без вести военнослужащих — это должна быть информация, предоставленная государственным предприятием, которое выполняет функции Национального бюро.
В дальнейшем кредитор должен пересчитать сумму кредита с учетом того факта, что некоторое время проценты начислялись незаконно. Актуальную сумму сообщают клиенту любым согласованным способом.
Читайте также: Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько
Все средства, уплаченные военнослужащим за пользование кредитом (проценты, штрафы и пеня) — подлежат обязательному возврату.
Если вы потеряли принадлежность к защищенной категории — обязаны уведомить об этом кредитодателя в течение 30 календарных дней со дня утраты принадлежности.
Если финансовое учреждение нарушает ваши права, напишите жалобу на имя руководителя такого учреждения со списком нарушений. Если это не помогло, обратитесь в Национальный банк Украины тел. 080 505 240.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью