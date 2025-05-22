Как действовать, когда попали в ДТП: алгоритм действий — Finance.ua

Как действовать, когда попали в ДТП: алгоритм действий
Авария на дороге для большинства водителей — это стрессовая ситуация, в которой легко растеряться. Чтобы избежать ошибок, патрульная полиция напомнила, как правильно действовать после ДТП.
Прежде всего следует выяснить, есть ли травмированные вследствие аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. Если потерпевшие отсутствуют, включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.
Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.
Сообщите о событии на спецлинию 112 и укажите следующие сведения:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
- есть ли потерпевшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;
- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.
Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года и до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года.
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При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции обязателен.
Помните, что залог безопасной поездки — это соблюдение правил дорожного движения.
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