Как действовать, когда попали в ДТП: алгоритм действий — Finance.ua

Как действовать, когда попали в ДТП: алгоритм действий Сегодня 16:14 — Технологии&Авто

Как действовать, когда попали в ДТП: алгоритм действий

Авария на дороге для большинства водителей — это стрессовая ситуация, в которой легко растеряться. Чтобы избежать ошибок, патрульная полиция напомнила , как правильно действовать после ДТП.

Прежде всего следует выяснить, есть ли травмированные вследствие аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. Если потерпевшие отсутствуют, включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.

Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.

Сообщите о событии на спецлинию 112 и укажите следующие сведения:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли потерпевшие, если есть, то сколько и в каком они состоянии;

марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма ущерба после ДТП не превышает 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года и до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции обязателен.

Помните, что залог безопасной поездки — это соблюдение правил дорожного движения.

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