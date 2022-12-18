Как дешево утеплить дом или квартиру: самые действенные способы — Finance.ua

Как дешево утеплить дом или квартиру: самые действенные способы Сегодня 19:11 — Личные финансы

Как дешево утеплить дом или квартиру: самые действенные способы

Утепление дома или квартиры поможет минимизировать потерю тепловой энергии, а также снизить поступление холода в помещение. Утепление жилья — не из дешевых, но существуют экономичные способы.

Как утеплить дом или квартиру изнутри и снаружи недорого — рассказал Obozrevatel.

Утепление полов

Один из экономичных методов — размещение утеплителя для пола. Можно устилать пенопласт или природный утеплитель. Дугой вариант — настелите на пол полиэтилен, а затем тот же пенопласт, но уже повышенной плотности. Однако эти варианты подойдут не для всех домов, поэтому в отдельных случаях потребуется капитальное утепление полов.

Также можно утеплить с помощью рулонных материалов. К примеру, если высота потолков в квартире или доме не позволяет поднять дополнительно пол на 10-15 см (того же пенопласта или минеральной ваты), существует альтернатива — вспененный полиэтилен. Он укладывается как подкладка под ламинат или паркетную доску. Это поможет значительно снизить потери тепла.

Стены внутри и снаружи

В случае утепления стен дома снаружи, пенопласт пользуется наибольшей популярностью, поскольку это самый дешевый вариант. Но проблема в том, что она не всегда может быть качественной. Часто продают некачественный материал с низкой плотностью.

Специалисты рекомендуют пользоваться утеплителями, которые производятся из сырья природного происхождения — органическими. К таковым относятся: арболит, ДСП, пенополиуретан, пенопласт, фибролит, эковата. Также подойдут и неорганические материалы, к которым относятся: стекловата, минеральная и керамическая вата.

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Также один из дешевых вариантов — стекловата. К тому же она не подвергается грибкам и плесени, но может деформироваться через воду. Другой вариант — эковата. Она обладает высокими биостойкими свойствами и способностью пропускать воздух, ее также используют для утепления фундамента каркасных домов.

Для утепления дома снаружи можно использовать экструдированный пенополистерол, тепофол минеральную вату или каменную (базальтовую вату) или стекловату. Эксперты утверждают, что внешнее утепление более эффективно, поэтому — это выгодные инвестиции.

Окна и двери

Самый дешевый способ — самостоятельно заклеить щели силиконовым герметиком. Он наносится на стыки (снаружи окна) по всему периметру. При этом герметик следует наносить только на сухую поверхность.

Утеплить окна поможет монтажная пена. Ее нужно наносить между рамой и стеной. Также можно использовать прорезиненный уплотнитель, но его придется ежегодно менять с наступлением холодов. Сохранить тепло поможет теплосберегающая плёнка, она легко клеится к стеклу с помощью обычного фена.

Дешево утеплить дверь можно с помощью накладного уплотнителя или щетки. Также можно выполнить обивку дерматином. Перед покрытием рекомендуется утеплить дверь с помощью поролона, пенопласта или стекла.

В общем, большая часть тепла может уходить из дома или квартиры через окна и двери сквозь щели и сквозняки. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-то открывается. Да, можно подобрать уплотнитель на клейкой основе. Следует проверить, есть ли щели в рамах, лутках окон или их периметре.

Чердак

На чердаке чаще всего используется пенопласт, это наиболее экономичный вариант. Можно даже применить самый дешевый с наименьшей плотностью. Однако следует уложить его в несколько слоев, но перед этим нужно застелить чердак полиэтиленовой пленкой сплошь (для пароизоляции).

Также специалисты рекомендуют для утепления чердака дома керамзит, минеральную вату и пенополиуретан, но это обойдется дороже. Кстати, потеря тепловой энергии из-за крыши составляет 20%.

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Обозреватель По материалам:

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