Как бизнесу реагировать на вызовы 2025 года и где искать ответы — Finance.ua

Как бизнесу реагировать на вызовы 2025 года и где искать ответы Сегодня 09:40

Как бизнесу реагировать на вызовы 2025 года и где искать ответы

Украинский бизнес переживает сложные времена и сталкивается с разными вызовами в условиях войны. Однако наряду с потребностями одновременно появляются новые возможности для бизнеса. Едва ли не важнейшей задачей сейчас разобраться в этом подробнее.

Так, например, одну из самых больших проблем бизнеса выявила Европейская бизнес ассоциация, проведя опрос среди его представителей. По мнению 79% респондентов, покупка иностранной валюты для выполнения обязательств, независимо от наличия у компании валюты, приносит большие трудности. Бизнес просит смягчить ряд валютных ограничений. Например, увеличить сроки осуществления валютного платежа после покупки валюты до 4−5 дней, вместо существующих 2 банковских дней и завершения валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков по операциям по экспорту/импорту товаров в случаях прекращения встречных обязательств путем взаимозачета.

Еще одним из ключевых запросов международных и украинских инвесторов есть запрос на страхование рисков в условиях войны. В ответ на это НБУ и Минэкономики инициировали создание Государственного агентства по страхованию военных рисков.

Актуальна также потребность в расширении кредитования украинского бизнеса. Так, например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабной войны выделил ОТП Банку почти 2 млрд евро. Банк, в свою очередь, направил эти средства на финансирование таких важных отраслей, как сельское хозяйство, энергетика, производство и транспорт.

Чтобы подвести итоги финансового года для украинского бизнеса и обсудить, к чему готовиться в 2025-м, Минфин и Finance.ua организуют конференцию FinYear. Посетить мероприятие будет полезно всем интересующим важнейшие изменения и инновации в украинской финансовой сфере.

Чем FinYear 2025 будет полезен бизнесу?

На конференции представители НБУ, авторитетные эксперты сферы, топ-менеджеры компаний поделятся инсайдами о том, от чего будет зависеть успех финансовой отрасли и отдельных бизнесов в текущем году.

Темы дискуссий и выступлений спикеров будут касаться:

макроэкономической ситуации в стране и состояния банковской системы

динамики выполнения финансовым сектором требований по защите прав потребителей

финансового поведения населения

аналитики FinTech сферы за 2024 год

анализа потребностей населения и бизнеса в кредитовании

Участники конференции из первых уст смогут узнать изменения в финэкономике от представителей НБУ, ведь будет нетворкинг с fintech бизнесами, представителями финансов и банкинга.

Конференция состоится 19 февраля в Киеве. Но гарантировать себе место можно прямо сейчас, приобретя билет по ссылке по самым низким ценам.

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