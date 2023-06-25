Как бюджетно пользоваться поездами в Европе — Finance.ua
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Как бюджетно пользоваться поездами в Европе

Личные финансы
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Согласно заявлению Министерства транспорта, план поощряет летние путешествия среди молодежи и будет способствовать восстановлению сектора культуры и туризма после пандемии. Скидки действуют 3 месяца — с 15 июня по 15 сентября.
Испания также объявила ряд других скидок на поездки, чтобы стимулировать внутренние поездки, в том числе 90% снижение цен на билеты на муниципальные автобусы и некоторые внутренние маршруты поездов.
Владельцы проездного Interrail могут путешествовать по тысячам железнодорожных маршрутов по всей Европе: от фьордов Норвегии до пляжей Италии.
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Испания — вторая страна в мире по посещаемости, и она полна неизведанных сокровищ, — сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.
Проездные можно забронировать на определенный период времени, например на месяц. В течение этого времени ими можно пользоваться за границей. Также их можно забронировать на определенное количество дней или одну страну.
С таким билетом можно сесть на большинство поездов, показав проводникам карту Interrail на телефоне. Цены на билеты начинаются от 194 евро за четыре дня поездки в течение одного месяца по 33 странам.

Где купить билеты?

Можно мониторить эти и другие типы билетов на сайте Interrail. Сеть насчитывает более 40 000 железнодорожных станций в 33 странах.
Чтобы получить скидки, молодые люди должны забронировать билеты через государственного железнодорожного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail также предлагает 50% скидки на скоростные поезда.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
Телеканал 24
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