Как будут возмещать НДС во время войны: позиция Минфина — Finance.ua
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Как будут возмещать НДС во время войны: позиция Минфина

Сегодня 17:37Личные финансы
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Министр финансов Сергей Марченко выступает за возобновление системы администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) с автоматическим возмещением деньгами, «даже если это болезненно и требует отсрочки выплат».
«Почему-то были приняты решения, которые фактически сломали действующую систему регистрации налоговых накладных, проверки рисков и автоматическое бюджетное возмещение НДС. Фактически с марта у нас система регистрации налоговых накладных не работает... Я сторонник того, чтобы работала система автоматического возмещения НДС, а бизнес получал бы средства», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Глава Минфина объяснил, что тогда эти средства появятся на счетах у банков и появится потенциальная возможность заимствовать их.
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«Выпуская НДС-облигации, мы конкурируем с нашими облигациями. Вместо условных 30 млрд грн сможем получить только половину — другая часть уйдет на теневой рынок НДС-облигаций», — оценил он недостатки предложенного варианта оформления долга по возмещению НДС-облигациями.
В то же время Марченко отметил, что и этот вариант нужно рассматривать, поскольку бизнесу сейчас все равно, какой вариант — ему нужны оборотные средства.
«Подытожу: я не был сторонником этих льгот и упрощений. Но решение было принято. Сейчас мы ищем способы, как вернуть это безболезненно. Ищем механизм. Я выступаю за возвращение правил игры по системе возврата НДС, как это было раньше. А по поводу накопленной задолженности — искать решения. Если это могут быть НДС-облигации, то в случае если это не навредит рынку — возможно. Какое будет принято решение — увидим», — сказал глава Минфина.
По материалам: Дебет-кредит
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