Как будут штрафовать за несвоевременную регистрацию налоговых накладных — разъяснение

Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Министерство финансов Украины напомнило , что Законом № 2260-IV, который вступил в силу 27.05.2022 г., внесены изменения, в частности, в подпункт 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ НКУ, и дополнен подпунктом 69.11.

Законом Украины от 12 мая 2022 года № 2260-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения» (далее — Закон № 2260), который вступил в силу 27.05.2022 (со дня, следующего за днем его опубликования), внесены изменения, в частности в подпункт 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), и дополнен подпунктом 69.11.

Указанными изменениями для плательщиков налога на добавленную стоимость, которые имеют возможность выполнять свои налоговые обязательства, устанавливаются новые сроки выполнения тех налоговых обязательств, которые по общим правилам должны были быть выполнены в феврале — мае 2022 года, в частности, регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки (далее — НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН), подача налоговой отчетности, уплата налогов и сборов.

Так, плательщики НДС обязаны до 15 июля 2022 зарегистрировать в ЕРНН НН/РК, составленные по операциям по поставке товаров/услуг, осуществленным в течение февраля-мая 2022 года.

Финансовая ответственность будет применяться к налогоплательщикам, которые имели возможность, но не выполнили в сроки, установленные Законом № 2260, свои налоговые обязательства, срок выполнения которых по общим правилам приходился на налоговые периоды февраль-май 2022 года, а именно, за нерегистрацию 15 июля 2022 налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных и/или за неподачу до 20 июля 2022 налоговой отчетности и/или за неуплату не позднее 31 июля 2022 года налогов и сборов.

То есть Закон № 2260 освободил от ответственности налогоплательщиков, которые имеют возможность исполнять налоговые обязательства, если они зарегистрируют указанные налоговые накладные и расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных до 15 июля 2022 года, до 20 июля 2022 г. подадут соответствующую налоговую отчетность и не позже 31 июля 2022 уплатят соответствующие налоги и сборы.

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