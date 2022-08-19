Как будут работать банки на День Независимости — Finance.ua

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Как будут работать банки на День Независимости

Личные финансы
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Как будут работать банки на День Независимости
Как будут работать банки на День Независимости
Среда, 24 августа, для банков станет обычным рабочим днем.
Об этом сообщает Национальный банк.
«В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Таким образом, праздничный день 24 августа — День Независимости Украины, приходящийся на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме», — сообщили в Нацбанке.
Регулятор напомнил, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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