Как будут работать банки на День Независимости — Finance.ua

Как будут работать банки на День Независимости Сегодня 07:21 — Личные финансы

Как будут работать банки на День Независимости

Среда, 24 августа, для банков станет обычным рабочим днем.

Об этом сообщает Национальный банк.

«В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Таким образом, праздничный день 24 августа — День Независимости Украины, приходящийся на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме», — сообщили в Нацбанке.

Регулятор напомнил, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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