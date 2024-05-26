Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen Taos: появились допремьерные фото — Finance.ua
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Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen Taos: появились допремьерные фото

Технологии&Авто
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Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen Taos: появились допремьерные фото
Как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen Taos: появились допремьерные фото
Кроссовер Volkswagen Taos — недорогой автомобиль, который для многих покупателей станет доступной альтернативой модели VW Tiguan. Модернизированную машину показали на фото в сети к премьере.
Об этом стало известно из Carscoops.
Дизайн все еще держат в секрете, однако кроссовер попался во время дорожных испытаний. Как всегда в таких ситуациях, основные изменения скрыты от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
На изображениях показали новый кроссовер VW Taos к премьере, которая ожидается до конца 2024 года. Автомобиль в этой модификации будут продавать только как 5-местный кроссовер в США.
В общем, у моделей Volkswagen довольно простой дизайн и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Taos 2024 должен получить знакомый облик.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Ожидаются измененные бамперы, новая светотехника спереди и сзади, другие колесные диски и свежие цвета кузова.
Цена Volkswagen Taos — от 24 тыс. долларов. Если новая версия кроссовера и подорожает, то не намного.
По материалам:
Обозреватель
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