Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года — Finance.ua
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Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года

Личные финансы
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Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года
Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года
В течение 2022 украинцы будут наблюдать пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись. До конца года перерасчет пенсий запланирован на 1 октября и 1 декабря.
Об этом пишут факты ICTV.

Индексация пенсий до конца 2022 года

Когда Размер минимальной пенсии
1 июля 2 027 грн
1 октября 2 680 грн; 3 000 грн
1 декабря 2 093 грн; 2 500 грн
В январе 2022 состоялось первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий состоялось 1 июля.
  • 1 июля — увеличился прожиточный минимум, соответственно повысилась минимальная пенсия до 2 027 грн.
  • 1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2680 грн. Это касается неработающих лиц, достигших возраста 65+ и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.
  • 1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.
  • 1 декабря — увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2027 грн до 2093 грн.
Именно в декабре установят минимальную пенсию в размере 2 500 грн для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 — для мужчин).
Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, минимальная пенсия на 1 декабря будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, исходя из размера 2 500 грн.
Таблица: Факты ICTV
Таблица: Факты ICTV
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По материалам:
Факти
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