Как будет меняться курс доллара: прогноз на ближайшие недели — Finance.ua

Как будет меняться курс доллара: прогноз на ближайшие недели
В первые недели нефиксированной гривны изменения курса гривны к доллару были существенно меньше 1%, и гривна незначительно укрепилась. Ситуация не изменится в течение следующих недель.
Об этом говорится в выпуске Макроэкономического мониторинга Украины Института экономических исследований и политических консультаций.
Как отмечается в обзоре, НБУ продолжил продавать доллары для поддержки курса гривны: за две недели октября НБУ потратил на это 1,7 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов за сентябрь.
«Такая ситуация, скорее всего, будет сохраняться и в последующие недели», — считают эксперты.
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Впрочем, НБУ сознательно сохраняет неопределенность относительно временных рамок первого этапа и дальнейших шагов по увеличению колебаний гривны по отношению к доллару.
«Гибкость курса постепенно будет увеличиваться, но возможность отказа от управляемого курса гривны серьезно не обсуждается», — говорится в обзоре.
Как отмечается в выпуске, в начале октября НБУ сделал первый шаг к увеличению гибкости курса гривны по отношению к доллару. Официальный курс доллара больше не будет фиксированным, а будет меняться каждый день в соответствии с результатами торгов на межбанке.
Впрочем, НБУ пообещал, что на первом этапе колебания курса гривны будут небольшими, а поддержка курса со стороны НБУ продолжится: целью НБУ является приспособить бизнес к колебаниям курса и постепенно вернуть банки к нормальной работе на межбанковском рынке, говорится в обзоре. Курс гривны в обменниках и по карточным операциям банки будут в дальнейшем определять самостоятельно.
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