Как бренды борются с китайскими подделками Сегодня 14:00

Как бренды борются с китайскими подделками

Finance.ua выяснил, как сегодня работает индустрия производства подделок в Китае и как бренды вынуждены бороться с фальсификатом. Такая борьба происходит на разных уровнях — от магазина конкретного производителя до крупнейших в мире интернет-платформ.

Многие известные магазины публикуют инструкции для своих покупателей, как отличить оригинальную вещь от подделки. Например, продавцы белья бренда Victoria’s Secret рассказали, на что нужно обращать внимание, покупая их продукцию. Изучив информацию о товаре и его внешнем виде, нужно подробно рассмотреть следующие данные:

страна производитель;

цена;

внешний вид бирки;

ткань;

качество швов;

фурнитура;

размерный ряд.

Кроме того, покупателей призвали не верить и акциям типа «этот купальник продают за 10 долларов, потому что он остался последним из коллекции». Чтобы определить, подделка это или нет, достаточно сравнить примерную стоимость предложений в интернете и на официальном сайте. Они должны находиться в одном диапазоне.

Существует и другой, более глобальный уровень борьбы с подделками. Ассоциация украинско-китайского сотрудничества сообщила , что китайскую компанию интернет-торговли Alibaba неоднократно критиковали владельцы мировых брендов. Компанию обвинили в недостаточных усилиях по борьбе с копированием товаров люксовых производителей.

Поэтому в 2016 году для борьбы с контрафактной продукцией, которая продается на интернет-площадках китайского холдинга, Alibaba объединилась с крупными компаниями, включая Louis Vuitton, Mars и Samsung и еще 16 компаний. Они собирают данные о подделках, размещенных на интернет-платформах, чтобы бороться с этим явлением.

Объединение получило название Alibaba Big Data Anti-Counterfeiting Alliance. Система холдинга Alibaba ежедневно сканирует более 10 млн товаров. Результат этой работы — выявление миллионов единиц с поддельными товарами и прекращение сотрудничества с десятками тысяч поставщиков.

Борьба с подделками — важна для брендов с мировым именем. Ведь для них наибольшим ущербом из-за массового производства подделок является даже не потеря доходов, а потеря репутации.

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