Как бизнес в марте оценил свою деятельность: есть ли улучшение — опрос

Бизнес в марте 2026 г. возобновил положительные оценки результатов собственной экономической деятельности, улучшив их как в месячном, так и в годовом измерениях.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно.
Впервые с мая 2025 оптимистичными были оценки предприятий всех опрошенных секторов.

Причины

Этому способствовали постепенная нормализация ситуации в энергетике, оживление потребительского спроса, поступление международной финансовой помощи, обеспечение устойчивости валютного рынка, а также сезонный фактор.
Удерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, повышенные инфляционные ожидания, а также дефицит квалифицированных кадров.

Где самые высокие показатели

Предприятия строительства имели самые высокие из всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая благоприятные погодные условия и потребность в восстановлении дорог: секторальный индекс в марте вырос до 55.0 по сравнению с 46.6 в феврале и 52.9 в марте 2025 года.
В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали увеличения объема строительства. Также ожидалось существенное увеличение объемов новых заказов, закупки сырья и материалов.
Предприятия промышленности впервые за девять месяцев дали положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря постепенной стабилизации ситуации в энергетике и росту потребительского спроса: секторальный индекс в марте составил 51.2 по сравнению с 46.9 в феврале (в марте 2025 года).
В отличие от предыдущих месяцев, промышленники ожидали увеличения объема производимой продукции, объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, а также оптимистично оценили остатки готовой продукции.
Предприятия торговли также оптимистично оценили свои экономические результаты с учетом достаточного предложения товаров и замедления инфляции: секторальный индекс в марте составил 54.0, как и в марте 2025 года (в феврале 2026 года — 45.0).
В отличие от предыдущего месяца, торговые компании были настроены на увеличение объемов товарооборота и закупки товаров для продажи. В то же время улучшились оценки запасов / остатков товаров для продажи.
Предприятия сферы услуг впервые за десять месяцев имели положительные оценки текущей деловой активности благодаря постепенной стабилизации в энергосистеме и оживлению внутреннего спроса: секторальный индекс в марте составил 52.8 по сравнению с 45.4 в феврале и был значительно выше показателя марта 2025 года (48.8).
Прогнозы

Предприятия всех секторов прогнозировали ускорение темпов роста цен/тарифов на собственную продукцию/услуги на фоне дальнейшего ожидаемого роста закупочных цен, а также цен на сырье и материалы. Только строители ожидали замедления темпов роста закупочных цен.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Как и в прошлом месяце, только представители строительства были настроены на увеличение общей численности работников. Респонденты других секторов ожидали сокращения персонала, больше всего — промышленности.
По материалам:
Finance.ua
