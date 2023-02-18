Как беженцам из Украины получить постоянную прописку в Финляндии — Finance.ua
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Как беженцам из Украины получить постоянную прописку в Финляндии

Личные финансы
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Как беженцам из Украины получить постоянную прописку в Финляндии
Как беженцам из Украины получить постоянную прописку в Финляндии
Прибывшие в Финляндию украинские беженцы могут оформить прописку для проживания в этой стране.
Об этом пишет visitukraine.today.
Для получения прописки граждане Украины могут подать заявку в Агентство цифровой информации и учета населения. Для этого нужно:
  • прожить в Финляндии один год;
  • иметь вид на жительство на основании временной защиты, полученной хотя бы год назад, и продленный до 4 марта 2024 года;
  • иметь финский личный идентификационный номер.
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Так, если разрешение на проживание в рамках временной защиты вы подали 5 мая 2022 года и оно было продлено до 4 марта 2024 года, в таком случае заявку на получение постоянной прописки в муниципалитете проживания можно подать не ранее 5 мая 2023 года.

Что делать, если у вас нет личного идентификационного номера?

Вы можете подать заявку на получение идентификационного номера уже сейчас в своем центре приема беженцев, который отправит заявку в Агентство цифрой информации или посетив Агентство самостоятельно.

Где можно подать заявку на оформление прописки в Финляндии?

Заявление на оформление постоянной прописки можно будет подать на сайте dvv.fi. Онлайн-форма появится на сайте 1 марта 2023 г. В этом случае нет необходимости посещать местный центр обслуживания.
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Если я работаю или учусь, заявку можно подать уже сейчас?

Если вы работаете или учитесь, заявку на постоянную прописку в муниципалитете проживания можно подать, если у вас есть:
  • вид на жительство на основании временной защиты, действительной не менее одного года, и постоянное место работы продолжительностью не менее 2 лет или место обучения;
  • член семьи, имеющий постоянную прописку в муниципалитете проживания в Финляндии.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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