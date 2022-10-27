Как банки оценили перспективы возобновления кредитования — опрос Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит

В ІІІ квартале банки продолжили констатировать замедление кредитования в результате войны: респонденты отметили незначительное возобновление спроса на кредиты со стороны бизнеса и дальнейшее сокращение спроса со стороны населения.

Об этом говорится в опросе НБУ.

Участники опроса отметили усиление стандартов кредитования и снижение уровня одобрения заявок. Банки в дальнейшем ожидают роста спроса на краткосрочные и гривневые бизнес-кредиты и прогнозируют усиление большинства видов рисков.

Спрос на кредиты остается низким, стандарты кредитования в очередной раз ужесточились.

Бизнес-кредиты

В июле — сентябре 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам был сдержанным. Как и в первом полугодии, спрос усиливал потребности в оборотном капитале и реструктуризации долга. В то же время, более высокие процентные ставки и низкая потребность в капитальных инвестициях сдерживали рост спроса.

Большинство банков третий квартал подряд сообщают об ужесточении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупного бизнеса.

Кредиты для населения

Спрос населения на кредиты продолжал сокращаться, в основном из-за ухудшения потребительских настроений. Ценовые условия негативно влияли на спрос на ипотеку — оценки их влияния исторически самые высокие. Стандарты кредитования домохозяйств ужесточались третий квартал подряд, в большей степени для ипотеки.

Участники опроса отметили значительный рост процентного, валютного и операционного рисков в ІІІ квартале 2022 года.

Прогнозы, перспективы

Банки сдержанно оценивают перспективы кредитования, прогнозируют рост фондирования и усиление рисков.

В последующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют ограниченный рост объема корпоративных кредитов и ожидают дальнейшего сокращения розничного кредитования.

Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится, невзирая на умеренное улучшение оценок этого квартала.

Респонденты рассчитывают на рост фондирования в следующие 12 месяцев, в то же время прогнозируют более устойчивые притоки средств со стороны населения, чем бизнеса.

В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, кроме риска ликвидности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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