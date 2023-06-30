Как банки меняли ставки: 10 самых прибыльных банков по депозитам (инфографика) — Finance.ua

Как банки меняли ставки: 10 самых прибыльных банков по депозитам (инфографика) Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Как банки меняли ставки: 10 самых прибыльных банков по депозитам (инфографика)

В мае золотовалютные резервы НБУ поставили очередной рекорд и выросли до самой высокой отметки с августа 2011 года. Но такую ​​динамику обеспечивает только стабильная финансовая помощь наших партнеров. Наши доноры и в дальнейшем обещают финансово поддерживать Украину, но такая зависимость — в любом случае — угроза стабильности гривны, на что сейчас большинство украинских вкладчиков внимания не обращают.

Как банки меняли ставки

Агропросперис банк добавил 3,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3 месяца и теперь платит по ним 20,25% годовых.

Коминвестбанк повысил на 3,3 п.п. до 16,8% годовых доходность гривневых вкладов на 12 месяцев. Также повышены проценты на годовые вклады в долларе и евро до 2,1% годовых (плюс 1,5 п.п.).

Асвио банк увеличил доходность сразу двух срочных вкладов в гривне: на 3 (плюс 3 п.п. до 19% годовых) и 6 месяцев (плюс 1,5 п.п. до 18,5% годовых).

Банк Клиринговый Дом увеличил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п., до 20% годовых. увеличил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п., до 20% годовых.

Банк инвестиций и сбережений повысил ставки по гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев (+1,25 п.п.) и снизил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев. После этого ставки в гривне по вкладам на 3 месяца составили 18% годовых, на все остальные срочные вклады — 19% годовых.

Полтава-банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов в гривне на 6 месяцев, увеличив ее до 16,5% годовых.

Кристаллбанк добавил 0,3 п.п. к доходности бессрочных вкладов и платит по ним теперь 1,5% годовых.

Единственным банком, кто не менял ставки в гривне, но увеличивал доходность вкладов в долларе и евро, стал банк «Украинский капитал». В долларе банк прибавил к доходности всех срочных вкладов по 0,25 п.п. и платит теперь по ним 2,5% годовых. Исключение — вклады на 12 месяцев: их доходность увеличилась до 2,75% годовых. В евро банк больше всего прибавил к доходности вкладов на 6 месяцев — плюс 1,25 п.п. (до 1,5% годовых). На 1,05 п.п. увеличились ставки по вкладам на 12 месяцев (до 2% годовых). Ставки вкладов в евро на 9 и 3 месяца выросли на 0,9 п.п. и 0,75 п.п. (до 1,75% и 1% соответственно).

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