Кадровый кризис в Польше: украинские беженцы ищут работу в других странах — Finance.ua

Кадровый кризис в Польше: украинские беженцы ищут работу в других странах
Изменения в миграционных правилах Польши вызывают кадровый кризис в основных отраслях, таких как транспорт и логистика. В частности, украинские работники все чаще выбирают для работы другие страны.
Об этом пишет портал wgospodarce.pl.
Что вынуждает украинцев уезжать из Польши
Согласно отчету агентства Gremi Personal, усиление миграционных правил и снижение поддержки украинских мигрантов заставляют их искать работу за пределами Польши.
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Это может привести к значительной нехватке кадров в таких областях:
- транспорт, экспедирование и логистика (TSL);
- пищевая промышленность;
- электронная коммерция.
В отчете отмечается, что все больше украинцев рассматривают Польшу не как конечный пункт эмиграции, а скорее как транзитную страну по пути в Германию, Данию или Норвегию, где предоставляются более широкие социальные льготы, помощь с жильем, возможности для изучения языка и трудоустройства.
В Gremi Personal также отмечают, что вторжение рф в 2022 году привело к массовому выезду украинцев, многие из которых успели обосноваться за границей.
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Однако текущие изменения в Польше, включая снижение уровня поддержки и ухудшение общественных настроений, вынуждают их искать более стабильные условия в других странах.
Украинцы «по привычке» все еще выбирают Польшу, но ситуация стремительно меняется.
Сезонная занятость, особенно перед Рождеством и Новым годом, остается востребованной в Польше, однако рабочие предложения TSL и электронной коммерции для временных работников становятся все менее привлекательными.
Gremi Personal прогнозирует, что спрос на сотрудников в этих областях вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом, однако, по оценкам агентства, до 60% вакансий в этих отраслях уже зависит от иностранных работников.
Справка Finance.ua:
- по данным опроса группы «Рейтинг», большинство опрошенных украинцев (91%) не намерены переезжать в страны ЕС в ближайшие несколько лет;
- в разных регионах Польши зарплаты могут существенно отличаться. Так, в Нижней Силезии есть одна гмина, где средняя заработная плата превышает даже заработки в Варшаве или Кракове;
- Польша планирует усилить условия выдачи Карты поляка, чтобы исключить злоупотребления. Это предусмотрено новой миграционной стратегией на 2025−2030 годы, одобренной правительством страны 15 октября.
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