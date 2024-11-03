Франция сокращает бюджетные расходы на содержание беженцев: украинцев просят покинуть жилье — Finance.ua

Франция сокращает бюджетные расходы на содержание беженцев: украинцев просят покинуть жилье Сегодня 17:11 — Мир

Франция сокращает бюджетные расходы на содержание беженцев: украинцев просят покинуть жилье

Франция уменьшает бюджетные расходы на содержание беженцев с целью содействия их интеграции во французское сообщество.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

Власти департамента Мерт и Мозель на востоке Франции велели украинским беженцам покинуть предоставленное государственное жилье.

«С конца сентября в регионе Гранд-Эст десяткам перемещенных лиц было велено вернуть жилье, предоставленное им местными ассоциациями, в срок до 31 октября», — говорится в материале.

Причины сокращения выплат

Такое решение было принято из-за сокращения бюджетных расходов на содержание беженцев и с целью содействия их интеграции во французское сообщество.

В общей сложности Мерте и Мозеле живут 1600 украинских беженцев. Приблизительно 600 из них проживают в квартирах, арендованных за счет государства.

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Большинство беженцев — пенсионеры, которые не имеют возможности работать, поэтому некоторые такие решения французской власти заставили их вернуться в Украину, даже в прифронтовые регионы.

Сроки выселения

После вмешательства в ситуацию правозащитных организаций власти департамента отложили сроки выселения до конца декабря.

Как сообщили украинские ассоциации, в других французских регионах «переход в другое жилье был организован заблаговременно, плавно, без значительной напряженности».

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В то же время, там указали, что на востоке Франции «поддержка через интеграцию не была полной».

Местные жилищные ассоциации — авторы писем о выселении — утверждают, что действуют по требованию правительства.

«Все необходимые шаги, направленные на профессиональную интеграцию и автономию, были сделаны недостаточно тщательно, чтобы включить вас в общую программу интеграции в регионе», — говорится в письме, подписанном Ассоциацией по приему и социальной реинтеграции Мерт и Мозель.

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Там также предлагается заинтересованным лицам найти персональное решение для переселения: «Если это не удастся, может быть предложено направление в приют для экстренных случаев при наличии мест».

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