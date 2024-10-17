Украина не получит еще €1 млрд обещанной военной помощи от Франции в 2024 — Finance.ua

Украина не получит еще €1 млрд обещанной военной помощи от Франции в 2024 Сегодня 09:11

Украина не получит еще €1 млрд обещанной военной помощи от Франции в 2024

Франция не выполнит своего обещания выделить Украине €3 млрд военной помощи до конца 2024 года и отправит только €2 млрд. Франция пытается сократить расходы, чтобы обуздать бюджетный дефицит.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Почему Франция уменьшит объемы военной помощи для Украины в 2024 году

В начале 2024 года Франция приняла решение отправить Украине €3 млрд военной помощи до конца года. В то же время, сейчас эта сумма уменьшится до €2 млрд, поскольку Франция уменьшает расходы госбюджета, чтобы покрыть дефицит.

В начале года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить €3 млрд помощи после того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал меньше для Украины, чем другие страны, такие как Германия.

В феврале 2024-го Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое должно было гарантировать до €3 млрд помощи на этот год. Однако сейчас Франция находится под давлением, чтобы сократить свой бюджетный дефицит, который может достичь 6% ВВП к концу года.

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