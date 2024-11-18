Кадровый кризис в госинститутах усилился, нужно облегчить переход из частного сектора — Зеленський — Finance.ua
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Кадровый кризис в госинститутах усилился, нужно облегчить переход из частного сектора — Зеленський

Казна и Политика
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Кадровый кризис в госинститутах усилился, нужно облегчить переход из частного сектора — Зеленський
Кадровый кризис в госинститутах усилился, нужно облегчить переход из частного сектора — Зеленський
Президент Владимир Зеленский отметил, что война усугубила кадровую проблему в государственных институтах. Он предлагает облегчить переход специалистов из частного сектора.
Об этом глава государства рассказал в ходе встречи со студентами 17 ноября.
Он отметил, что из-за полномасштабного вторжения россии большое количество специалистов покинуло свои должности, чтобы защищать страну на фронте.
«К сожалению, есть потери, и вы знаете, что они большие. Один человек — это уже большая потеря. (…) Безусловно, это специалисты по разным направлениям. Не только из государственных институтов, но и из частного сектора», — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что ситуацию с кадрами в государственных институтах нельзя рассматривать отдельно от частного и общественного секторов.
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По мнению Зеленского, решить кадровую проблему в госинститутах можно, максимально открыв сектор и повысив заработные платы.
«Повышать зарплаты, повышать уважение к институтам, [возвращать] веру [в то, что можно прийти и стать министром]», — наметил цель президент.
Напомним, в ноябре заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная рассказала, что Украине, согласно исследованию Международной организации труда, не хватает 8,6 миллиона дополнительных работников, передавал «Интерфакс-Украина».
Отдельное исследование Минэкономики показало, что стране нужно почти вдвое меньше, чем заявляла международная организация.
В то же время, примерно 8 млн граждан экономически неактивны. То есть официально они не работают.
По материалам:
hromadske
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