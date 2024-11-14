Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о расширении возможностей БЭБ — Finance.ua

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о расширении возможностей БЭБ Сегодня 11:48

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о расширении возможностей БЭБ

Правительство внесло в Раду законопроект 12 200 об совершенствовании правового регулирования деятельности Бюро экономической безопасности. Судя по пояснительной записке, разработчиком законопроекта было именно БЭБ.

Как отмечает и. о. директора Бюро Сергей Перхун в этой записке, отдельные аспекты деятельности БЭБ как вновь созданного центрального органа исполнительной власти, осуществляющего, в частности, аналитическую и правоохранительную функции, не урегулированы.

Речь идет о необходимости включения БЭБ в перечень органов, должностные лица подразделения дознания которых или уполномоченные лица другого подразделения, уполномоченные вести досудебное расследование уголовных проступков, вправе обращаться с запросом о получении заключения специалиста при выяснении обстоятельств совершения уголовного проступка. Таким образом, предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон «О судебной экспертизе».

Также закон о страховании не предусматривает возможности БЭБ как органа, осуществляющего правоохранительную функцию, получать информацию, составляющую тайну страхования. В связи с необходимостью надлежащего выполнения задачи БЭБ по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства (в частности, в сфере страхования), а также обеспечение эффективного досудебного расследования соответствующих уголовных правонарушений БЭБ должно быть включено в перечень органов, по письменному требованию которых страховщики имеют право раскрывать информацию, составляющую тайну страхования.

Также, по мнению Бюро, законы «О военно-гражданских администрациях» и «О правовом режиме военного положения» требуют внесения изменений в обязанность военно-гражданских администраций населенных пунктов и военных администраций содействовать выполнению полномочий БЭБ и взаимодействия органов, выполняющих полномочия местного самоуправления в период действия военного положения, с органами БЭБ при выполнении задач по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики страны.

Кроме того, эффективное взаимодействие Верховной Рады Украины и правоохранительных органов при реализации функции парламентского контроля предусматривает возможность привлечения работников БЭБ к участию в расследованиях, проводимых следственными комиссиями Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10 439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты.

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