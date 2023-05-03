Кабмин запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении — Finance.ua
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Кабмин запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении

Казна и Политика
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Кабинет Министров запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украина становится ближе к ЕС логистически. На 16 пунктах пропуска в западном направлении мы запускаем электронную систему „єЧерга“. С конца прошлого года она успешно апробирована на двух пунктах пропуска. Теперь „єЧерга“ станет доступной для всех водителей грузового транспорта, пересекающих границу», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По словам премьера, после регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.
«Преимущества „єЧерга“ для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение убытков из-за простоя, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех. Преимущества для государства: упорядочение перевозок, ликвидация физических очередей, анализ транспортных потоков», — заявил он.
Шмыгаль отметил, что «єЧерга» станет универсальной системой для всех видов транспорта.
«Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля — водители автобусов, с августа — владельцы легковых автомобилей. Наша цель — сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным», — подытожил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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