Кабмин запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении — Finance.ua

Кабмин запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Кабинет Министров запускает электронную систему «єЧерга» на 16 пунктах пропуска в западном направлении, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина становится ближе к ЕС логистически. На 16 пунктах пропуска в западном направлении мы запускаем электронную систему „єЧерга“. С конца прошлого года она успешно апробирована на двух пунктах пропуска. Теперь „єЧерга“ станет доступной для всех водителей грузового транспорта, пересекающих границу», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, после регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.

«Преимущества „єЧерга“ для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение убытков из-за простоя, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех. Преимущества для государства: упорядочение перевозок, ликвидация физических очередей, анализ транспортных потоков», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что «єЧерга» станет универсальной системой для всех видов транспорта.

«Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля — водители автобусов, с августа — владельцы легковых автомобилей. Наша цель — сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным», — подытожил он.

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