Кабмин запретил выезд чиновников за границу во время войны без уважительных причин — Finance.ua

Кабмин запретил выезд чиновников за границу во время войны без уважительных причин Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

«Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Шмыгаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

«Уехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины, и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров», — заявил глава правительства.

Справка Finance.ua:

напомним, что 23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 27/2023, согласно которому у украинских должностных лиц будет возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях;

впрочем, этим запретом пренебрегли несколько скандальных нардепов и чиновников. В частности, журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата Николая Тищенко. На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс на 27 января его встречи с украинским сообществом в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планировалось обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд;

впоследствии выяснилось, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко тоже проводит время в Дубае. Однако она ведет себя осторожно и старается не появляться в публичных местах.

УНІАН По материалам:

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