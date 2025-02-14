Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК — Finance.ua

Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК
Кабинет министров утвердил ряд изменений, касающихся лиц с инвалидностью. В частности, их запретили направлять на прохождение военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничуко в Telegram.
Согласно решению Кабмина, информацию о наличии у гражданина инвалидности теперь будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Такая информация отображается в электронном военно-учетном документе.
«Установлен запрет на направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра», — уточнил Мельничук.
Также правительство разрешило подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет, заверенную органом соцзащиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально.
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