Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи — Finance.ua

Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи

Сегодня 17:44 — Энергетика

Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи

Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 666

Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:

топливо жидкое (мазут);

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

газ природный украинского происхождения.

Напомним, ранее стало известно, что с 4 июня украинские производители могут поставлять свои товары и продукцию в Евросоюз без уплаты пошлин.

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