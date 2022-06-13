Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи — Finance.ua
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Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи

Сегодня 17:44Энергетика
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Кабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычиКабмин запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи
Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год. Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 666.
Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:
  • топливо жидкое (мазут);
  • уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
  • газ природный украинского происхождения.
Напомним, ранее стало известно, что с 4 июня украинские производители могут поставлять свои товары и продукцию в Евросоюз без уплаты пошлин.
По материалам: РБК-Україна
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