Кабмин запретил экспорт сахара — Finance.ua

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Кабмин запретил экспорт сахара

Казна и Политика
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Кабмин запретил экспорт сахара
Кабмин запретил экспорт сахара
Кабинет Министров на заседании 30 мая установил нулевую квоту на экспорт сахара из Украины с 5 июня по 15 сентября 2023 года.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.
Он пояснил, что соответствующие изменения внесены в приложения 1 и 5 в постановление Кабмина от 27 декабря 2022 г. № 1466 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год».

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«Включен сахар (товарная позиция согласно УКТВЭД 1701) в приложение 1 „Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию“ постановления № 1466 с объемом квоты 0 тонн и периодом лицензирования с 5 июня по 15 сентября 2023 года…» — написал Мельничук.
При этом сахар исключен из приложения 5 указанного постановления — «Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию».
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Напомним, Кабинет Министров Украины 12 мая 2023 года отменил лицензирование экспорта в 2023 году: живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса кур домашних, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов, мяса крупного рогатого скота, яиц кур домашних, ржи, овса и проса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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