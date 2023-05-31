Кабмин запретил экспорт сахара — Finance.ua

Кабмин запретил экспорт сахара Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабмин запретил экспорт сахара

Кабинет Министров на заседании 30 мая установил нулевую квоту на экспорт сахара из Украины с 5 июня по 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме.

Он пояснил, что соответствующие изменения внесены в приложения 1 и 5 в постановление Кабмина от 27 декабря 2022 г. № 1466 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год».

«Включен сахар (товарная позиция согласно УКТВЭД 1701) в приложение 1 „Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию“ постановления № 1466 с объемом квоты 0 тонн и периодом лицензирования с 5 июня по 15 сентября 2023 года…» — написал Мельничук.

При этом сахар исключен из приложения 5 указанного постановления — «Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию».

Напомним, Кабинет Министров Украины 12 мая 2023 года отменил лицензирование экспорта в 2023 году: живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса кур домашних, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых, съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов, мяса крупного рогатого скота, яиц кур домашних, ржи, овса и проса.

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Укрінформ По материалам:

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