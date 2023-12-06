Кабмин выделил еще 31,7 миллиона на строительство фортификационных сооружений — Finance.ua

Кабмин выделил еще 31,7 миллиона на строительство фортификационных сооружений
На строительство фортификационных сооружений в одном из регионов страны, где продолжаются активные боевые действия, Кабинет Министров выделил дополнительно более 31,7 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение правительство приняло на заседании 5 декабря 2023 года.
Денежные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины.
«Выделение средств позволит завершить работы по возведению дополнительных фортификаций на одном из важных направлений. Строительство фортификационных сооружений является одним из приоритетных и необходимых мер по усилению национальной безопасности страны и возможностей обороны», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Напомним, 17 ноября Кабинет Министров направил из резервного фонда государственного бюджета 12,5 млн грн для строительства фортификационных сооружений на восточном и южном направлении и более 100 млн грн — на строительство фортификаций в Сумской области.
Также с начала года на усиление северо-восточных регионов государства выделено более 1,7 млрд грн.
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