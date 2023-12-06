Кабмин выделил еще 31,7 миллиона на строительство фортификационных сооружений — Finance.ua

Кабмин выделил еще 31,7 миллиона на строительство фортификационных сооружений Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Кабмин выделил еще 31,7 миллиона на строительство фортификационных сооружений

На строительство фортификационных сооружений в одном из регионов страны, где продолжаются активные боевые действия, Кабинет Министров выделил дополнительно более 31,7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение правительство приняло на заседании 5 декабря 2023 года.

Денежные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины.

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«Выделение средств позволит завершить работы по возведению дополнительных фортификаций на одном из важных направлений. Строительство фортификационных сооружений является одним из приоритетных и необходимых мер по усилению национальной безопасности страны и возможностей обороны», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, 17 ноября Кабинет Министров направил из резервного фонда государственного бюджета 12,5 млн грн для строительства фортификационных сооружений на восточном и южном направлении и более 100 млн грн — на строительство фортификаций в Сумской области.

Также с начала года на усиление северо-восточных регионов государства выделено более 1,7 млрд грн.

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