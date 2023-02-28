Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой — Finance.ua

Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой
Украина ужесточает контроль на границе с Приднестровьем. ВСУ начали строить фортификационные сооружения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ГНСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
«На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», — заявил Демченко.
По словам спикера ГНСУ, из-за коварства врага Украина должна быть готова к любым провокациям, в связи с чем границы беларуси и Молдовы требуют усиленного внимания.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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