Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую рассылку повесток — Finance.ua
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Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую рассылку повесток

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Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую рассылку повесток
Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую рассылку повесток
На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны запустило проект автоматического создания и вручения повесток военнообязанным.
Напомним, такие повестки создаются в электронном виде, подписываются электронными подписями соответствующими должностными лицами и автоматически отправляются на серверы «Укрпочты». Уже потом почтовый оператор занимается доставкой повесток по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями. На прошлой неделе состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде и разослали первую тысячу тестовых повесток. Тогда генеральный директор «Укрпочты» пообещал: «Продолжение следует».
Теперь стало известно о масштабах этого «продолжения». Как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении журналистов ресурса «Украинская правда» документы, Кабинет министров Украины выделил почти 72 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 тыс. повесток до конца 2024 года.
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«С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».
Соответствующее решение было принято на заседание 24 сентября.
Кабмин выделил 72 млн грн на автоматическую рассылку повесток
Пояснительная записка Министерства экономики содержит некоторые дополнительные детали. Так, в этом году ежемесячно планируется печатать по 300 тыс. повесток. Средства для финансирования проекта автоматических повесток поручено выделить из резервного фонда государственного бюджета.
По материалам:
ITC.ua
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