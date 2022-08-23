Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона — Finance.ua
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Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона

Казна и Политика
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Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона
Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона, ua.igotoworld.com
Кабинет Министров выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона через Днепр в Киеве.
Об этом говорится в постановлении правительства.
Финансирование будет предоставлено из резервного фонда госбюджета за счет сокращения вдвое — до 250 млн гривен — расходов на закупку лекарств, вакцин, медизделий и медоборудования для Министерства здравоохранения.
Мост Патона уже пятый год находится в аварийном состоянии. В 2019 году истек его срок эксплуатации. В июле там снова произошел прорыв теплосети. В прошлом году аналогичная авария на мосту произошла именно в это время дважды — 21 и 26 июля. Тогда городские власти объяснили прорыв испытаниями.
Проект моста под руководством академика НАН и инженера Евгения Патона начали разрабатывать в конце 1944 года. Мост имеет статус памятника архитектуры, а по украинскому законодательству на таких памятниках запрещено проводить капитальный ремонт или реконструкцию — разрешены только реставрационные работы и обычный ремонт. В Кличко ранее подсчитывали, что реконструкция моста Патона будет стоить около 7 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Хмарочос
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