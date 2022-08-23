Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона — Finance.ua

Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Кабмин выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона, ua.igotoworld.com

Кабинет Министров выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона через Днепр в Киеве.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Финансирование будет предоставлено из резервного фонда госбюджета за счет сокращения вдвое — до 250 млн гривен — расходов на закупку лекарств, вакцин, медизделий и медоборудования для Министерства здравоохранения.

Мост Патона уже пятый год находится в аварийном состоянии. В 2019 году истек его срок эксплуатации. В июле там снова произошел прорыв теплосети. В прошлом году аналогичная авария на мосту произошла именно в это время дважды — 21 и 26 июля. Тогда городские власти объяснили прорыв испытаниями.

Проект моста под руководством академика НАН и инженера Евгения Патона начали разрабатывать в конце 1944 года. Мост имеет статус памятника архитектуры, а по украинскому законодательству на таких памятниках запрещено проводить капитальный ремонт или реконструкцию — разрешены только реставрационные работы и обычный ремонт. В Кличко ранее подсчитывали, что реконструкция моста Патона будет стоить около 7 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.