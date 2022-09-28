Кабмин выделил 300 млн грн для ликвидации последствий боевых действий в Киевской области — Finance.ua
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Кабмин выделил 300 млн грн для ликвидации последствий боевых действий в Киевской области

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины выделил Киевской области из резервного фонда государственного бюджета еще 300 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«На территории громад Киевщины, в результате вооруженной агрессии рф, повреждены почти 26 тысяч объектов жилой, социальной и критической инфраструктуры. Одна из главных задач — срочно восстановить жизненно необходимые услуги для населения и произвести первоочередные ремонтные работы жилых домов, где это возможно. В апреле Правительство выделило области на ликвидацию последствий боевых действий 400 млн грн, сегодня еще 300 млн грн. Итого Киевщине направлено 700 млн грн», — отметил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
Средства пойдут на:
  • работы по обследованию объектов;
  • капитальный ремонт и реконструкцию поврежденных объектов;
  • текущий ремонт заполнения оконных и дверных проемов (в том числе замены), фасадов, кровель, наружных и внутренних инженерных сетей и систем, в том числе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотвода, отопления, электрических сетей (кроме замены оборудования);
  • разборка разрушенных конструкций.
Напомним, ранее правительство выделило 1,85 млрд грн из резервного фонда на проведение самых необходимых работ по восстановлению поврежденных объектов в Киеве, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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