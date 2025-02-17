Кабмин включил в список объектов большой приватизации «Винницабытхим» — Finance.ua

Кабмин включил в список объектов большой приватизации «Винницабытхим» Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации национализированную 26 июля 2022 года компанию «Винницабытхим», которая ранее принадлежала российской компании «Невская косметика».

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики,

В сообщении говорится, что в соответствии с финансовой отчетностью предприятия на конец 2023 года, его прогнозируемая стоимость составляет по меньшей мере 288,346 млн гривен.

По условиям приватизации средства, полученные от продажи, будут зачислены в государственный бюджет и будут способствовать ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Предприятие будет выставлено на аукцион ориентировочно в мае 2025 года.

После начала полномасштабной российской агрессии предприятие сначала арестовали, а затем передали в управление компании «Крайтекс Сервис» из группы Afina Руслана Шостака и Валерия Киптика.

Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, переименовав его с «Ушастый нянь» в «Вухастик».

В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд передал его государству.

Активы на сумму 2 млрд гривен производителя популярных средств для стирки «Ушастый нянь» ЧАО «Винницабытхим» по решению суда передали в АРМА 26 июля 2022 года.

Ранее бизнес контролировал приближенный к Кремлю и член партии «Единая Россия» Владимир Плесовских, его состояние оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Українські Новини По материалам:

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