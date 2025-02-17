Кабмин включил в список объектов большой приватизации «Винницабытхим» — Finance.ua

Кабмин включил в список объектов большой приватизации «Винницабытхим»
Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации национализированную 26 июля 2022 года компанию «Винницабытхим», которая ранее принадлежала российской компании «Невская косметика».
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики,
В сообщении говорится, что в соответствии с финансовой отчетностью предприятия на конец 2023 года, его прогнозируемая стоимость составляет по меньшей мере 288,346 млн гривен.
По условиям приватизации средства, полученные от продажи, будут зачислены в государственный бюджет и будут способствовать ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Предприятие будет выставлено на аукцион ориентировочно в мае 2025 года.
После начала полномасштабной российской агрессии предприятие сначала арестовали, а затем передали в управление компании «Крайтекс Сервис» из группы Afina Руслана Шостака и Валерия Киптика.
Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, переименовав его с «Ушастый нянь» в «Вухастик».
В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд передал его государству.
Активы на сумму 2 млрд гривен производителя популярных средств для стирки «Ушастый нянь» ЧАО «Винницабытхим» по решению суда передали в АРМА 26 июля 2022 года.
Ранее бизнес контролировал приближенный к Кремлю и член партии «Единая Россия» Владимир Плесовских, его состояние оценивается примерно в 3 млрд рублей.
Поделиться новостью