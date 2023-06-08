Кабмин вернулся к идее создания полноценного фондового рынка для пенсионной реформы — Finance.ua
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Кабмин вернулся к идее создания полноценного фондового рынка для пенсионной реформы

Казна и Политика
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Кабинет Министров вернулся к идее создания в Украине полноценного фондового рынка. Это необходимо для проведения пенсионной реформы и введения накопительной пенсии в виде обязательных отчислений граждан в пенсионные фонды.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно сообщению, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание по созданию национального механизма по биржевой торговле на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Шмыгаль подчеркнул, что создание в Украине полноценного рынка капитала является неотъемлемой составляющей введения обязательной накопительной пенсии.
«Уже есть подписанный меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам — создание инфраструктуры фондового рынка. Привлечение к этому проекту международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики», — отметил премьер-министр.
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Меморандум с USAID

Напомним, в июне 2021 года Кабинет Министров подписал Меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и USAID, предусматривающий создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
После этого о проекте почти ничего не сообщалось.

Пенсионная реформа

В апреле 2023 года в Верховную Раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции «Слуга народа». Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.
Согласно проекту, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.
В то же время основным препятствием для пенсионной реформы остается отсутствие полноценного фондового рынка и инструментов, позволяющих сохранить пенсионные средства. Пока только ОВГЗ могут теоретически дать большую доходность, чем инфляция.
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По материалам:
РБК-Україна
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