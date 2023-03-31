Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской лавры — Finance.ua
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Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской лавры

Казна и Политика
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Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской лавры
Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской лавры
Кабинет Министров 30 марта признал недействительным распоряжение о безвозмездном использовании УПЦ МП имущества Киево-Печерской Лавры и таким образом вернул его в управление государству.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Кабинет Министров Украины по предложению Министерства культуры и информационной политики Украины принял историческое решение — признал утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 года № 519, которым в безвозмездное пользование были переданы государственные здания и сооружения Мужскому монастырю Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.
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Как прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, решение управления имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является владельцем этих объектов.
Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины в ходе проверки установило ряд нарушений со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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