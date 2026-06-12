Кабмин утвердил стратегию поддержки ВПЛ до 2030 года Сегодня 10:26 — Казна и Политика

В стратегии заложена комплексная и непрерывная поддержка ВПЛ

Кабинет Министров одобрил разработанную Министерством социальной политики Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2030 года. Документ должен сформировать единый государственный подход к поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающих их общин.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Единый маршрут поддержки для ВПЛ

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, документ определяет комплексный подход к поддержке внутренне перемещенных лиц.

«Раньше в Украине не было единого маршрута поддержки внутренне перемещенных лиц — отдельные решения помогали закрывать определенные потребности, но это не было объединено в целостную систему. Стратегия до 2030 года впервые определяет такой маршрут: с момента перемещения в интеграцию в общество или добровольного возвращения домой», — отметил Улютин.

Основные направления реализации стратегии

В стратегии заложена комплексная и непрерывная поддержка ВПЛ, охватывающая все этапы: с момента перемещения до адаптации, интеграции или добровольного возвращения, с фокусом на восстановление самостоятельности и индивидуальные потребности каждого человека.

Для этого стратегия определяет несколько ключевых направлений:

усиление координации государственной политики в отношении ВПЛ;

поддержку адаптации и интеграции в принимающие общины;

адресную помощь людям и общинам;

создание условий для безопасного возвращения.

В частности, планируется создание координационной платформы с участием органов власти, общественных и международных организаций. Она должна стать пространством для совместной работы по решению проблемных вопросов ВПЛ и совершенствованием законодательства в сфере внутреннего перемещения.

Также предусмотрен запуск единой цифровой платформы поддержки ВПЛ, через которую люди смогут получать необходимую информацию и услуги, а государство лучше учитывать потребности и обратную связь ВПЛ.

Особое внимание уделено усилению работы мультидисциплинарных команд в транзитных центрах, чтобы люди могли быстрее получать базовую помощь, проходить индивидуальную оценку потребностей и получать необходимую поддержку после перемещения.

Цифровые сервисы и персонализированная поддержка

Важная часть стратегии — развитие персонального маршрута поддержки ВПЛ и их семей, поддержка принимающих общин, развитие жилищных решений, возможностей для трудоустройства и экономической самостоятельности внутренне перемещенных лиц.

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