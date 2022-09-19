Кабмин утвердил положение об обучении чиновников за границей за счет международных доноров — Finance.ua
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Кабмин утвердил положение об обучении чиновников за границей за счет международных доноров

Казна и Политика
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Постановлением Кабмина № 1028 утверждено Положение об организации профессионального обучения государственных служащих, руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций за счет международной технической помощи и других форм международного сотрудничества.
Положение определяет механизм организации профессионального обучения государственных служащих министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, государственных служащих и работников, на которых распространяется действие Закона «О государственной службе».
Профессиональное обучение проводится путем подготовки, повышения квалификации, стажировки, участия в мероприятиях по обмену опытом.
Министерства, другие государственные органы представляют ежегодно до 1 февраля НАГС информацию о потребностях и приоритетных направлениях профессионального обучения за счет международной технической помощи и других форм международного сотрудничества по форме согласно приложению 1 для ее обобщения и предоставления до 1 марта Секретариату Кабинета Министров Украины.
Органы государственной власти, другие государственные органы определяют кандидатуры государственных служащих, руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций для прохождения профессионального обучения за границей за счет международной технической помощи или других форм международного сотрудничества по каждой отдельной программе профессионального обучения с учетом:
  • представленной ими в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения информации;
  • стратегических целей и задач органа госвласти, другого государственного органа;
  • сроков подачи предложений по кандидатурам;
  • уровня владения государственными служащими, руководителями государственных предприятий, учреждений, организаций иностранными языками и других требований партнеров по развитию (при необходимости).
По материалам:
Судебно-юридична газета
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