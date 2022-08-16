Кабмин утвердил план тотального перехода торговцев на безналичные платежи — Finance.ua

Кабмин утвердил план тотального перехода торговцев на безналичные платежи Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

Кабмин утвердил план тотального перехода торговцев на безналичные платежи

Кабинет Министров установил крайние сроки оборудования торговых точек средствами приема безналичных платежей.

График перехода торговцев на обязательный прием безналичных платежей расписан с 2023 по 2026 год. Соответствующее постановление Кабмина № 894 от 29 июля опубликовано на Правительственном портале.

Кабмин одобрил, что торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных платежей (в т.ч. с использованием электронных платежных средств, приложений, устройств), включая дистанционную продажу:

с 1 января 2023 года — все торговцы, работающие в населенных пунктах с населением более 25 тыс. человек (отменено исключение для торговых предприятий с площадью до 20 кв. м);

с 1 января 2024 года — торговцы в населенных пунктах с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек;

с 1 января 2025 года — торговцы в населенных пунктах с населением до 5 тыс. человек.

Все эти изменения не будут касаться: физлиц-предпринимателей на первой группе единого налога; торговцев, продающих через торговые автоматы или занимающихся выездной торговлей; продавцов собственноручно выращенной или выкормленной продукции. Для них крайний срок приема безналичной оплаты установлен с 1 января 2026 года.

Все вышеперечисленные требования не распространяются на торговцев в районах проведения боевых действий или местностях, находящихся во временной оккупации (окружении, блокаде).

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НВ По материалам:

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