Кабмин утвердил план тотального перехода торговцев на безналичные платежи — Finance.ua

Кабмин утвердил план тотального перехода торговцев на безналичные платежи
Кабинет Министров установил крайние сроки оборудования торговых точек средствами приема безналичных платежей.
График перехода торговцев на обязательный прием безналичных платежей расписан с 2023 по 2026 год. Соответствующее постановление Кабмина № 894 от 29 июля опубликовано на Правительственном портале.
Кабмин одобрил, что торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных платежей (в т.ч. с использованием электронных платежных средств, приложений, устройств), включая дистанционную продажу:
- с 1 января 2023 года — все торговцы, работающие в населенных пунктах с населением более 25 тыс. человек (отменено исключение для торговых предприятий с площадью до 20 кв. м);
- с 1 января 2024 года — торговцы в населенных пунктах с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек;
- с 1 января 2025 года — торговцы в населенных пунктах с населением до 5 тыс. человек.
Все эти изменения не будут касаться: физлиц-предпринимателей на первой группе единого налога; торговцев, продающих через торговые автоматы или занимающихся выездной торговлей; продавцов собственноручно выращенной или выкормленной продукции. Для них крайний срок приема безналичной оплаты установлен с 1 января 2026 года.
Все вышеперечисленные требования не распространяются на торговцев в районах проведения боевых действий или местностях, находящихся во временной оккупации (окружении, блокаде).
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