Кабмин утвердил финплан «Укрфинжилье», оператора программы «єОселя» — Finance.ua

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Кабмин утвердил финплан «Укрфинжилье», оператора программы «єОселя»

Казна и Политика
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Кабмин утвердил финплан «Укрфинжилье», оператора программы «єОселя»
Кабмин утвердил финплан «Укрфинжилье», оператора программы «єОселя»
Кабинет Министров Украины утвердил стратегию и финансовый план госкорпорации «Укрфинжилье», оператора программы доступного ипотечного кредитования «єОселя».
Об этом компания сообщила на сайте.
Это позволит начать процесс привлечения дополнительных средств, в том числе на открытом финансовом рынке. Следующие этапы предусматривают получение кредитных предложений и их согласование Министерством экономики и Министерством финансов. Как только соответствующие процедуры будут завершены, «Укрфинжилье» сможет получить денежные средства для выдачи следующих траншей банкам-партнерам «єОселі», — сказано в сообщении.
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Инициированы также отдельные законодательные изменения в Налоговый кодекс Украины, что может увеличить объем средств для дальнейшего развития программы. Постоянно проводится работа с международными организациями и фондами для налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
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Напомним, в конце января этого года имеющиеся средства «єОселі» были полностью распределены между банками-партнерами. Несмотря на это, с тех пор выдано более 110 кредитов почти на 160 млн грн. Большинство заемщиков — более 80% — традиционно представляют категорию военнослужащих ВСУ по контракту и правоохранителей.
В 2023 году планируется увеличить список категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье по фиксированной ставке 7% годовых.

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По материалам:
Finance.ua
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