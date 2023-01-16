Кабмин установил минимальные зарплаты медикам — Finance.ua

Кабмин установил минимальные зарплаты медикам Сегодня 11:25 — Личные финансы

Кабмин установил минимальные зарплаты медикам

Украинское правительство установило минимальные гарантированные заработные платы медикам. В частности, врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации должны получать минимум 20 тысяч гривен, медицинские сестры/братья — не менее 13,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

От чего зависят зарплаты

Как отмечают в ведомстве, это только минимальный уровень зарплаты, гарантированный государством. При этом конечная сумма зарплаты может быть выше по решению руководителя учреждения здравоохранения путем установления доплат и надбавок, учитывая сложность, ответственность, условия выполняемой работы, квалификацию работника, а также результаты работы.

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Известно, что гарантии выплаты базовой зарплаты будут охватывать те медучреждения, которые имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины по Программе медгарантий. Фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц не должен превышать 85% денежного дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

Врачи «первички» и работающие с ними медсестеры могут получить вышеупомянутую зарплату при условии минимума 70% от оптимального числа заключенных деклараций со своими пациентами.

Проверки медучреждений

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, медицинские учреждения, которые 100% своего бюджета направляют на выплату зарплаты, не имеют ресурса на закупку лекарства и расходы ложатся на плечи пациента. Поэтому неэффективные больницы могут нарушать основное право пациента на получение бесплатной и качественной медицинской помощи, что идет вразрез с договором с Нацслужбой здоровья Украины.

В этом году будут проводиться мониторинги качества и бесплатности оказания медпомощи.

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