Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса — Finance.ua

Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса

Кабинет министров внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

«Это результат совместной рабочей группы экспертов, Минфина, Государственной налоговой службы и Комитета. Изменения направлены на уменьшение процента остановленных накладных и упрощение административных процедур для плательщиков», — написал Гетманцев.

В частности, указанные изменения предусматривают:

автоматическую регистрацию НН/РК при выводе налогоплательщика из перечня рисковых за выполнение определенных условий, предусмотренных Порядком остановки;

автоматическую регистрацию остановленных НН/РК при принятии решения об учете Таблицы налогоплательщика (ТНП) при регистрации налоговой накладной при выполнении определенных условий.

определен механизм административного обжалования решений о внесении плательщика налога в перечень рисковых и неучет ТНП.

определено, что если плательщик внесен в перечень рисковых, то действие решения по учету ТНП автоматически приостанавливается, однако не отменяется, что избавляет налогоплательщика от необходимости возвращаться к вопросу повторного учета таблицы после вывода его из перечня рисковых;

в решении о внесении плательщика налога в перечень рисковых добавлена информация о дате включения в перечень рисковых контрагента, операции с которым определены как рисковые.

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Фінансовий клуб По материалам:

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