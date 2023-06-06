Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса — Finance.ua
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Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса

Казна и Политика
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Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса
Кабмин упростил регистрацию налоговых накладных для бизнеса
Кабинет министров внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
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«Это результат совместной рабочей группы экспертов, Минфина, Государственной налоговой службы и Комитета. Изменения направлены на уменьшение процента остановленных накладных и упрощение административных процедур для плательщиков», — написал Гетманцев.
В частности, указанные изменения предусматривают:
  • автоматическую регистрацию НН/РК при выводе налогоплательщика из перечня рисковых за выполнение определенных условий, предусмотренных Порядком остановки;
  • автоматическую регистрацию остановленных НН/РК при принятии решения об учете Таблицы налогоплательщика (ТНП) при регистрации налоговой накладной при выполнении определенных условий.
  • определен механизм административного обжалования решений о внесении плательщика налога в перечень рисковых и неучет ТНП.
  • определено, что если плательщик внесен в перечень рисковых, то действие решения по учету ТНП автоматически приостанавливается, однако не отменяется, что избавляет налогоплательщика от необходимости возвращаться к вопросу повторного учета таблицы после вывода его из перечня рисковых;
  • в решении о внесении плательщика налога в перечень рисковых добавлена информация о дате включения в перечень рисковых контрагента, операции с которым определены как рисковые.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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