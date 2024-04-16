Кабмин упразднил специальные обязанности, возложенные на экспортеров электроэнергии — Finance.ua

Кабмин упразднил специальные обязанности, возложенные на экспортеров электроэнергии Сегодня 09:12 — Энергетика

Кабинет министров Украины упразднил возложение специальных обязательств (ПСО) для экспортеров электроэнергии, чтобы использовать доход на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение закреплено постановлением № 410 от 13 апреля.

Как указано в документе, постановление № 775 об «экспортном ПСО» от 7 июля 2022 года признано утратившим силу.

Экспортное ПСО вводилось до отмены военного положения. В частности, ПСО обязывало экспортеров электроэнергии отдавать 80% прибыли от экспорта госпредприятию «Гарантированный покупатель».

По словам директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко, в такой ситуации ограничивались возможности для направления средств на восстановление энергосистемы после вражеских атак.

Сейчас после отмены ПСО такая возможность появится. По оценке Омельченко, сумма дополнительных средств на восстановление после отмены ПСО может составить до 12 млрд грн в год.

Отмена ПСО может стимулировать экспорт электроэнергии в периоды профицита, отметили в одной из крупных энергетических компаний Украины.

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