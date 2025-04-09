Кабмин сообщил, какое имущество разрешил продавать «Укрзализныце» — Finance.ua

Кабмин сообщил, какое имущество разрешил продавать «Укрзализныце» Сегодня 09:29 — Фондовый рынок

Кабинет министров разрешил АО «Укрзализныця» самостоятельно принимать решение о продаже имущества балансовой стоимостью до 500 млн грн.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

«Кабинет министров Украины упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци. Речь идет о постановлении «О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества «Украинская железная дорога».

Теперь компания может самостоятельно, без согласования с правительством, принимать решение об отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн", — говорится в сообщении.

Напомним:

С 4 апреля уже доступен личный кабинет клиента на «е.Портал УЗ-Карго» с сервисом оформления перевозочных документов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.