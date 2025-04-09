Кабмин сообщил, какое имущество разрешил продавать «Укрзализныце» — Finance.ua
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Кабмин сообщил, какое имущество разрешил продавать «Укрзализныце»

Фондовый рынок
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Кабинет министров разрешил АО «Укрзализныця» самостоятельно принимать решение о продаже имущества балансовой стоимостью до 500 млн грн.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
«Кабинет министров Украины упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци. Речь идет о постановлении «О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества «Украинская железная дорога».
Теперь компания может самостоятельно, без согласования с правительством, принимать решение об отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн", — говорится в сообщении.
Напомним:
С 4 апреля уже доступен личный кабинет клиента на «е.Портал УЗ-Карго» с сервисом оформления перевозочных документов.
По материалам:
Економічна Правда
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