Кабмин сократил расходы на помощь в рамках программы «єПідтримка» — Finance.ua

Кабмин сократил расходы на помощь в рамках программы «єПідтримка»
Кабинет Министров сократил расходы на помощь в рамках программы «єПідтримка». Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства № 704 от 9 августа.
Указанным документом внесено изменение в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. № 336 «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения оказания помощи в рамках Программы «єПідтримка» и уменьшена сумма, выделенная по этой программе, на 9 миллионов гривен.
Согласно постановлению правительства № 1272 от 9 декабря 2021 года, помощь предоставляется застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам — предпринимателям на основаниях, определенных законодательством.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине была запущенна программа «єПідтримка»: потерявшие работу украинцы могли получить 6,5 тыс. гривен.
Кстати, по словам министра финансов Сергея Марченка, среди украинцев, которые подавали заказы на единовременную помощь в 6500 грн в рамках программы «Поддержка», 25 тысяч человек получили ее ошибочно.
Справка Finance.ua:
- в ходе проведенной Минфином проверки выяснилось, что государственную помощь «єПідтримка» получили и бюджетники, что противоречит условиям программы. Поэтому Минэкономики попросили срочно вернуть неправомерно полученные средства. В случае невозврата министерство может обратиться в суд.
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