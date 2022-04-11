Кабмин разрешил выделять господдержку компаниям с иностранными собственниками — Finance.ua

Кроме того, соответствующим постановлением правительство разрешило розничным торговым сетям привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн до года под 5%. При этом не менее 60% торговых площадей розничного продавца должны быть предназначены для продажи продуктов питания вместе с алкогольными напитками и табачными изделиями.
Как сообщал GMK Center, ранее Верховная Рада поддержала повышение на 50% ряда налогов для международных компаний, которые отказались покинуть российский рынок. Законопроект предусматривает применение коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.