Кабмин разрешил выделять господдержку компаниям с иностранными собственниками — Finance.ua

Кабмин разрешил выделять господдержку компаниям с иностранными собственниками

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Кабмин разрешил выделять господдержку компаниям с иностранными собственниками

Кабинет Министров Украины разрешил предоставлять финансовую государственную поддержку компаниям, участниками или основателями которых выступают иностранные физические или юридические лица.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 410, обнародованное на правительственном портале.

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Кроме того, соответствующим постановлением правительство разрешило розничным торговым сетям привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн до года под 5%. При этом не менее 60% торговых площадей розничного продавца должны быть предназначены для продажи продуктов питания вместе с алкогольными напитками и табачными изделиями.

Как сообщал GMK Center, ранее Верховная Рада поддержала повышение на 50% ряда налогов для международных компаний, которые отказались покинуть российский рынок. Законопроект предусматривает применение коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

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